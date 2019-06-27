Москва, , 12:45 — REGNUM

Закон, обязывающий регионы при расчете прогноза социально-экономического развития учитывать баланс трудовых ресурсов, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня. Регионы будут также обязаны размещать данные по прогнозу на сайтах органов власти в интернете.

Речь идет о том, чтобы в том числе рассчитывать необходимость в привлечении иностранных работников. Так, в РФ сегодня действует патентная система привлечения иностранных работников, приезжающих в страну по безвизовому режиму. Глава региона вправе предложить приостановить выдачу патентов на территории региона. Так, отмечают авторы инициативы, предложение должно формироваться на основе потребности в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности и их количества, которое установлено прогнозом социально-экономического развития региона. Однако такие нормы закона исполняют далеко не все регионы.

Теперь в прогнозе социально-экономического развития региона на долгосрочный и среднесрочный периоды будет добавлен обязательный новый раздел о балансе трудовых ресурсов, в том числе потребности в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности и их количество.

Новые правила станут обязательными с 1 января 2020 года.