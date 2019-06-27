Нур-Султан, , 12:49 — REGNUM

Усилить координацию центральных и местных исполнительных органов власти для защиты интересов Казахстана и продвижения товаров на внешних рынках поручил президент республики Касым Жомарт Токаев на встрече с министром торговли и интеграции Бахытом Султановым. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе президента республики.

Глава государства считает, что новому министерству необходимо сконцентрировать все меры сервисной поддержки экспортеров по принципу «одного окна». Кроме того, для развития и защиты внутреннего рынка необходимо организовать взаимодействие с местными органами власти, отметил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании министерства торговли и интеграции. Новое ведомство возглавил бывший аким (глава) Нур-Султана Бахыт Султанов.

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