Москва, , 12:37 — REGNUM

Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергетического блока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» сроком на 10 лет — до 2029 года, сообщает 27 июня пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

Плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов» Rosatom.ru

"Это позволит в конце августа текущего года начать транспортировку ПЭБ в порт Певек с последующими испытаниями и вводом в эксплуатацию в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в конце 2019 года», — пояснил генеральный директор концерна Андрей Петров.

Изготовителем плавучего энергоблока выступает Балтийский завод, заказчиком — Росэнергоатом. Предполагается, что комплекс поступит в распоряжение заказчика до конца июня.

Размещение плавучей электростанции в Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Также «Академик Ломоносов» станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПЭБ 28 апреля покинул «Балтийский завод» в Петербурге и направился в Мурманск на базу ФГУП «Атомфлот».

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