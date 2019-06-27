Москва, 27 июня 2019, 12:37 — REGNUM
Министерство энергетики РФ пока не сформировало позицию по условиям продления сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+. Как заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак, в настоящее время ведомство ведёт консультации с российскими нефтяниками по этому вопросу.
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«Мы в стадии обсуждения», — сказал Новак.
Министр отметил, что позиция РФ по сделке может быть выработана к 1 июля. По его словам, окончательное решение будет принято ближе к заседанию ОПЕК+. Новак отметил, что нужно подождать «решений» с полей саммита G20.
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В числе основных факторов, которые будут влиять на позицию России по сделке, Новак назвал потребление нефти
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) и не входящие в эту организацию страны обсудят в столице Австрии Вене уровни добычи нефти на второе полугодие. Встречи планируется провести 1 и 2 июля.