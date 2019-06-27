Москва, , 12:29 — REGNUM

В Молдавии благодарны за решение проблемы доступа молдавских товаров на российский рынок и амнистию для трудовых мигрантов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 июня заявила председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный, выступая на пленарном заседании Госдумы.

«Благодаря усилиям президентов России и Молдавии Владимира Путина и Игоря Додона удалось решить ряд проблем в таких сферах, как возвращение молдавских производителей на российский рынок», — заявила Гречаный.

«А также проблему амнистии для молдавских трудовых мигрантов, работающих в России», — добавила она.

Она отметила, что эти решения играют огромную роль для экономики Молдавии.

«Поверьте, нам это очень нужно. И наши молдавские товары, особенно сельхозпродукцию, очень любят в России», — отметила она.

Отметим, что после переговоров Игоря Додона и Владимира Путина МВД РФ объявило 3 декабря о миграционной амнистии для граждан Молдавии, которые нарушили сроки пребывания в России. Мера действовала с 1 января по 24 февраля 2019 года.