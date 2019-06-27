Сеул, , 12:30 — REGNUM

Представители южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motors подписали меморандум о взаимопонимании с представителями нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось 25 июня в пятизвездочном отеле Conrad Seoul, расположенном в районе Ёидо города Сеула, между вице-председателем Hyundai Motors и главой Saudi Aramco.

Согласно подписанному документу, компании будут сотрудничать в таких сферах, как водородная энергетика и углеродного волокна.

Кроме того, компании планируют объединить усилия по расширению водородной инфраструктуры в Южной Корее. Также компании планируют расширить применение материалов из углеродного волокна и углепластика в автомобильном и неавтомобильных секторах.

«Мы надеемся, что подписание данного документа поможет укрепить стратегическое партнерство между двумя компаниями», — сообщили представители Hyundai Motors.