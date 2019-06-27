Москва, , 12:32 — REGNUM

Россия не сможет приспособиться к новой фазе капитализма, если не откажется от тех элит, которые встроили её в мировую фритредерскую систему в качестве поставщика сырья, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он рассказал 27 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов Fitch Ratings, которые понизили свой прогноз роста мирового ВВП с 2,8% до 2,7%.

Пока гром не грянет, элита не перекрестится Цитата из х∕ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия

«Мир сейчас переходит в другую фазу цикла. Если посмотреть историю капитализма с XVI века, можно увидеть, что циклы глобализации и деглобализации, а соответственно, протекционизма и фритредерства, сменяют друг друга, — отметил эксперт. — В XVI веке господствует фритредерская идеология, потом кризис XVII века и на его исходе меркантилизм, потом к концу XVIII века вновь наступает фритредерский период. Всю историю капитализма это повторяется. Это объективный процесс. Нравится это МВФ или не нравится, это объективная логика развития капиталистической системы. Она переходит в протекционистскую фазу».

Россию, по мнению Кагарлицкого, в таких условиях ждёт смена элиты, так как страна не может приспособиться к новой фазе, не устранив те силы, которые встроили её в мировую фритредерскую систему в качестве поставщика сырья.

«Эта специализация перестанет существовать. Локализация рынков также обернётся снижением спроса на углеводороды и уменьшением их цены, — убежден Кагарлицкий. — Непонятно, почему вы думаете, что Китай будет покупать всё больше российского газа и нефти. Китайская экономика будет расти всё медленнее, а значит, будет оптимизироваться, снижая потребности. Более того, Китай как источник бесконечных дешёвых рабочих рук — уже прошлое. Демографический переход там уже состоялся. Если Китай раньше выбрасывал на рынок труда 20 млн человек, то сейчас хорошо если 1−2 млн. Есть мнение, что Китай примерно 2020 года по демографическим проекциям должен перейти в фазу сокращения населения. Иными словами, Китай переходит в ту самую фазу, в которой СССР находился в 1960-е годы, а Западная Европа ещё раньше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Олега Комолова, ситуация с мировыми ценами на нефть пока не так критична для РФ, как это было в 2015 году, но положение дел будет ухудшаться по мере усиления торговой войны между США и КНР.

«Главные факторы, которые влияют на развитие российской экономики, это внешние факторы, в первую очередь связанные с динамикой сырьевых рынков, и поскольку относительно самых низких значений 2015 года нефтяные цены отскочили, то, конечно, ситуация не так критична, как была несколько лет назад, — сказал экономист. — Однако мы видим продолжающееся падение цен вследствие торговой войны между США и Китаем. Она будет развиваться. Уже и Индия включилась в эту войну. Уже она вводит дополнительные ограничения против товаров из США и получает обратные санкции».