Киев, , 12:23 — REGNUM

Задолженность контрагентов, которые получают газ от «Нафтогаза Украины» на льготных условиях составляет 64,3 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба государственной энергетической компании, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 июня.

Как уточняет источник, суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 39,7 млрд грн — по сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 403 млн грн (1%). Кроме того, задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 24,6 млрд грн — по сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 545 млн грн (2,2%).

«Нафтогаз Украины» также уточняет, что наибольшая суммарная просроченная задолженность за использованный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Донецкой (6,9 млрд грн), Днепропетровской (6,7 млрд грн), Харьковской (4,2 млрд грн) областей и г. Киев (3,4 млрд грн).

Из региональных газоснабжающих предприятий наибольшую просроченную задолженность имеют Киева, Одессы, Днепропетровска, Харькова и Львова.

Задолженность прямых промышленных потребителей составляет около 2,867 млрд грн., большую часть долга сформировали Одесский припортовый завод (1,518 млрд грн) и ОАО Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» (833 млн грн).

ИА REGNUM напоминает, что накануне в «Нафтогазе Украины» заявили, что из-за отсутствия финансовых средств могут приостановить закачку газа в ПХГ для прохождения следующего осенне-зимнего сезона. Соответственно, нормальное прохождение зимы теперь для жителей страны под большим вопросом. Эксперты считают, что речь идет о махинациях «Нафтогаза», поскольку компания не будет покупать топливо в тот период, когда оно стоит максимально дешево.