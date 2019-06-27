Сеул, , 12:16 — REGNUM

В 2018 году роялти, выплаченные южнокорейским холдингам зарубежными филиалами, превысила отметку в 1,3 трлн вон (~$1,12 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на интернет ресурс CEO Score.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году роялти 36 крупнейших компаний Южной Кореи составил 1,31 трлн вон (~$1,13 млрд), что на 18,7% больше по сравнению с 2017 годом.

Самый большой дополнительный доход за использование товарных знаков получила LG Electronics — 268,4 млрд вон (~$232 млн), SK Group — 234,5 млрд вон (~$202,69 млн), Hanhwa Group — 153 млрд вон (~$132,24 млн), Lotte Group — 133 млрд вон (~$115 млн).

Известно, что роялти компании Lotte Group за один год увеличилось на 329,6% с 24 млрд вон (~$20,74 млн) в 2017 году, до 133 млрд вон (~$115 млн) в 2018 году.

Что касается компании Samsung Electronics, которая не является холдинговой компанией, получила дополнительный доход от 12 филиалов. Роялти Samsung C&T Corporation составило 6 млрд вон (~$5,18 млн), Samsung Electronics и Samsung Life Insurance — 2,3 млрд вон (~$1,98 млн) и 800 млн вон (~$692 тыс.) соответственно.

Роялти— вид лицензионного вознаграждения, периодическая компенсация за использование патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности.