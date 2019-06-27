Москва, , 12:06 — REGNUM

Для Молдавии очень остро стоит вопрос поставок газа — страна до сих пор остаётся в этом отношении в зависимости от Украины и потому надеется найти с Россией новое решение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 июня заявила председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный на встрече с спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.

«У нас очень остро стоит вопрос энергетический, вопрос поставки газа. Мы понимаем, что мы связаны с транзитом газа с нашим соседом, Украиной. Будем надеяться, что найдём развязку этого вопроса, потому что иного источника газоснабжения у нас просто нету», — заявила Гречаный.

Она выразила надежду, что по этому направлению Россия и Молдавия смогут найти взаимопонимание.

«По этому пути надо решать эти вопросы, договариваться. Мы очень надеемся, что найдём взаимопонимание. Главное, что специалисты будут работать в этом направлении, что уже какие-то шаги сделаны», — подчеркнула она.