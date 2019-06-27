Ярославль, , 11:16 — REGNUM

Департамент туризма Ярославской области отреагировал на скандал с возможным отказом туроператора от туров в регион из-за плохих дорог, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мышкин

Чиновники рассказали, что некоторые из проблемных дорог, которые назвала директор туроператора «Русь» Елена Соловьева, будут отремонтированы. При этом в департаменте признают, что туристические маршруты не приоритетны при составлении планов ремонта.

«Следует отметить, что при формировании планов по ремонту дорог в приоритете находятся дороги опорной сети с высокой транспортно-эксплуатационной и социальной значимостью. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 и 2021 годах на автодороге «Углич-Некоуз-Брейтово» в направлении городов Золотого кольца Углич-Мышкин будет отремонтировано 17 км полотна. Уже в этом году и следующем году будет отремонтировано 12 км автодороги Углич-Воскресенское от Углича до села Мартыново в Угличском районе. На автомобильной дороге Углич-Ростов в этом году будет отремонтирован в рамках нацпроекта наиболее критичный участок на границе Угличского и Борисоглебского районов. Кроме этого, стоит отметить, что в рамках дорог Золотого Кольца будет отремонтирована дорога «Владимир-Переславль»: в 2020 году — 21 километр, в 2021 году — около 8 км. Остальные участки магистралей по данным маршрутам будут поддерживаться в проезжем состоянии в рамках средств содержания», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте туризма Ярославской области.

При этом власти заявляют, что турпоток в Ярославскую область растет. Так по данным департамента в 1 квартале 2019 года туристский поток в Ярославскую область составил почти 900 тыс чел. Это на 7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество ночующих туристов выросло на 11%, а количество экскурсантов на 6%.