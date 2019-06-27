Магадан, Магаданская область, , 11:16 — REGNUM

Губернатор Магаданской области Сергей Носов надеется, что проблема состояния автодорог региона в скором времени будет решена. Повод для этого ему дали на заседании Госсовета по проблемам дорог в регионах министр транспорта Евгений Дитрих и президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы все, жители Магаданской области, оцениваем состояние наших дорог как неудовлетворительное, — сказал Сергей Носов. — Как региональных, так и федеральных дорог. По итогам Госсовета хочу сказать, что у нас есть перспектива. Я увидел и услышал её в выступлении министра транспорта Дитриха. Он сказал, что необходимо сделать программу для регионов, где большая сеть грунтовых дорог, продумать возможность реконструкции их в дороги с асфальтобетонным покрытием. Он попросил об этом президента, и, насколько я понимаю, президент поддержал это предложение»,

Такое решение глава региона назвал очень важным для Колымы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня, выступая на заседании Госсовета РФ России, Владимир Путин высказал мнение, что в стране мало дорог высокого качества.

«За пределами агломераций практически на всех дорогах — кромешная темень, и дело не только в неразвитой инфраструктуре, дело в дефиците средств: ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Это вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям», — сказал президент.