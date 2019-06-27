Нур-Султан, , 11:00 — REGNUM

Финансирование задолженности по потребительским кредитам социально уязвимых слоев населения Казахстана не будет ограничено какими-либо видами потребления. Об этом 27 июня заявил заместитель председателя Национального банка республики Олег Смоляков, сообщает агентство «Казинформ».

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Олег Смоляков "Поэтому вдаваться в подробности, была ли это покупка сотового телефона — неправильно. Самый главный фокус акцент на категориях, которые с меньшим доходом, это — разовая точечная акция».

Смоляков добавил, что основной целью акции является не отфильтровать цели покупки, а оказать поддержку той группе населения, которая была определена в указе президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что для реализации планов, намеченных в указе президента о помощи социально уязвимым гражданам, будет выделено 105 млрд тенге ($277 млн), в том числе 88,5 млрд тенге ($233 млн) из государственного бюджета.