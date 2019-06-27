Казань, , 10:48 — REGNUM

В Россельхознадзоре не рассматривается вопрос о возможном запрете поставок в РФ грузинской растительной продукции. Об этом сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт 27 июня в Казани.

Такой вопрос даже не понимается в ведомстве, отметил он. Работа с грузинской стороной, по словам Данкверта, идет эффективно. В настоящее время Россия поставляет в Грузию примерно в четыре раза больше сельскохозяйственной продукции, чем получает из этой страны.

Он также добавил, что при работе с Грузией рассматриваются экономические вопросы и вопросы безопасности, но не политические. Взаимопонимание с коллегами налажено на достаточно хорошем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне начавшихся в Грузии 20 июня антироссийских выступлений президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с этой страной с 8 июля. Также сообщалось о возможном запрете Роспотребнадзором поставок в Россию грузинских вин.

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