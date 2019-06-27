Москва, , 10:48 — REGNUM

Двадцать российских компаний примут участие в пилотном проекте по вовлечению потребителей розничного рынка в управление спросом, сообщает 27 июня пресс-служба Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) России.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

В новом эксперименте отобранные компании выступят в качестве агрегаторов управления спросом, то есть координаторов усилий группы конечных потребителей, связанных с управлением нагрузкой, таких как офисные комплексы, предприятия сельского хозяйства, пищевой, машиностроительной, нефтегазовой промышленности.

«На наше предложение откликнулись розничные потребители электроэнергии из самых разных сфер промышленности и бизнеса, что позволит нам максимально широко исследовать возможности ценозависимого потребления и в будущем расширить его применение в российской электроэнергетике», — сообщил заместитель председателя правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий по итогам первого конкурентного отбора.

Он добавил, что в ходе конкурсного отбора была отмечена реальная конкуренция среди агрегаторов, и она привела к снижению цены услуги на 35% по отношению к установленному пределу. Кроме того, в отборе приняли участие агрегаторы из разных регионов России, что вызвало в компании оптимизм по поводу возможности широкого распространения ценозависимого потребления уже в ближайшем будущем.

Отмечается, что договоры с отобранными участниками будут заключены в июле. Следующий отбор будет организован в сентябре с периодом оказания услуг с октября по декабрь 2019 года.

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