Москва, , 10:46 — REGNUM

Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский в своем Telegram-канале поблагодарил «власть» за подорожание обучения в вузах.

Василий Перов. Дворник — самоучка (фрагмент). 1868

«Не успели мы пошуметь по сокращению на четверть бюджетных мест в вузах, как новая напасть. За год цены на платное высшее образование выросли на 15% — и в перспективе поднимутся ещё на 15−20%. Денег у народа нет. За счёт каких шишей учить своих чад? Кредиты? Продажа дачи, авто, машины? Почки? Нация деградирует, и это касается не только бедности, но и компетенций. Браво, власть». Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский

Напомним, о том, что за последний год стоимость обучения на платных отделениях российских вузов в среднем по России выросла на 15−19% сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

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Ранее широкий общественный резонанс в СМИ вызвала информация о намерении правительства сократить количество бюджетных мест в высших учебных заведениях. Вместе с тем глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов отметил: чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах.