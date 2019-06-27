Пермь, , 10:29 — REGNUM

В Пермском крае управление ФАС признало незаконными ограничения для большегрузных машин, согласно которым на территории региона был введён временный запрет на движение грузовиков. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Нормативный акт весной издало краевое министерство транспорта. Согласно ему, для российских перевозчиков вводятся временные ограничения на движение по дорогам региона. При этом на тех, кто осуществляет международные перевозки, запрет не распространяется.

ФАС посчитала, что права российских перевозчиков нарушены. По данным ведомства, распутица не может быть основанием для таких запретов, также не должно быть и дискриминации части перевозчиков. Минтрансу выдано предписание об устранении нарушений. Это должно быть сделано к концу июня. В противном случае должностные лица министерства могут быть привлечены к административной ответственности.

Добавим, на федеральных дорогах таких ограничений нет. В регионах же местные власти нередко устанавливают временные запреты на движение по региональным трассам.