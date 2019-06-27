Ярославль, , 10:22 — REGNUM

Исправить ситуацию с дорогами на туристических маршрутах «Золотого кольца» быстро невозможно. Так считает председатель общественного совета при департаменте туризма Ярославской области Андрей Тутариков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дорога

Накануне гендиректор туроператора «Русь» заявила о том, что компания намерена закрыть ряд туристических маршрутов в Ярославскую область из-за плохого состояния некоторых дорог. Хуже всего обстоят дела в Борисоглебском, Угличском и Мышкинском районах.

Андрей Тутариков указал несколько объективных причин, почему «туристические» дороги находятся в таком состоянии:

«Не заасфальтируются дороги сами по себе от этого за одну ночь по щучьему веленью. Ибо раз: не хватит никаких федеральных и областных бюджетов, чтобы исправить асфальтовую беду, которая копилась ещё с Хрущёва и так и не решилась до сих пор. Кто-нибудь пробовал посчитать, сколько областных и районных туристических, социальных, сельскохозяйственных километров дорог нужно привести в порядок? Нереальная цифра, нет в бюджетах таких денег, одно латание дыр, к сожалению, остаётся. Суровая реальность современного бытия.

Ибо два: социальные нормативы. В Брейтовском районе Ярославской области в этом году, например, делают маленький тупиковый участок, а не дорогу к Ситской битве — будущей туристической мекке. Потому что там (в том куске, что асфальтируют) есть школьный автобус, и приоритеты всегда будут такими. И я вообще не против этого, ибо удалённые районы вымирают, и кроме туризма там много чем нужно заниматься, чтоб не вымереть окончательно. Хотя за туризм и обидно, но тогда надо менять законодательство.

Ибо три: пока рушатся виадуки на федеральной трассе М8, никакое Мартыново и Кукобой не будут в приоритете. Потому что металлический штырь, который упадёт на туристический автобус с моста трассы М8 — это куда страшнее, чем осторожная езда по обочине в условном Мышкинском районе. Поэтому сначала будут ремонтировать (потом повторно ремонтировать, потом снова ремонтировать — об этом, к сожалению, тоже хочется с болью кричать) большие дороги, а потом всякую мелочь остальную, даже важную для нас, развивающих туризм в тьмутараканях, — считает Андрей Тутариков».

Андрей Тутариков пишет, что общественный совет ежегодно проверяет главные и второстепенные туристические маршруты и готовит письма-рекомендации. Большего общественники сделать не могут. Председатель совета полагает, что дело не только в дорогах.

«Критическая статья про плохие дороги Золотого кольца в Ярославской области лишь доказывает, что ресурс Золотого кольца постепенно будет разваливаться, как, собственно, и происходит с автомобильными дорогами. По многим причинам. Я сейчас буду совсем не патриотом, родившемся в столице Золотого кольца, и не историком, получившим образование на истфаке Ярославского государственного университета, но скажу, что никогда не испытывал восторга от шумихи и танцев с балалайками вокруг Золотого кольца. Это не главный туристический пуп Ярославской области.

И чем грустить по поводу того, что кто-то грозит пальцем не возить сюда автобусы с туристами, правильнее сесть спокойно и подумать, какие ещё есть не захваченные туризмом ниши, которые могут сделать Ярославскую область неизведанной вкусняшкой, которую будут хотеть попробовать туристы из других мест. Таких вкусняшек в Ярославской области миллион, их просто надо правильно приготовить и подать на туристический стол. И тогда бухтящие на плохие дороги водители автобусов первые к нам примчатся со скоростью 120 км/ч., потому что если вкусно — то вкусно всем», — высказывает свою позицию Андрей Тутариков.

Свою позицию по поводу скандала с туристическими дорогами намерен высказать и департамент туризма Ярославской области.