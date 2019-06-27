Ярославль, 27 июня 2019, 10:22 — REGNUM

Исправить ситуацию с дорогами на туристических маршрутах «Золотого кольца» быстро невозможно. Так считает председатель общественного совета при департаменте туризма Ярославской области Андрей Тутариков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дорога
Дорога

Накануне гендиректор туроператора «Русь» заявила о том, что компания намерена закрыть ряд туристических маршрутов в Ярославскую область из-за плохого состояния некоторых дорог. Хуже всего обстоят дела в Борисоглебском, Угличском и Мышкинском районах.

Андрей Тутариков указал несколько объективных причин, почему «туристические» дороги находятся в таком состоянии:

«Не заасфальтируются дороги сами по себе от этого за одну ночь по щучьему веленью. Ибо раз: не хватит никаких федеральных и областных бюджетов, чтобы исправить асфальтовую беду, которая копилась ещё с Хрущёва и так и не решилась до сих пор. Кто-нибудь пробовал посчитать, сколько областных и районных туристических, социальных, сельскохозяйственных километров дорог нужно привести в порядок? Нереальная цифра, нет в бюджетах таких денег, одно латание дыр, к сожалению, остаётся. Суровая реальность современного бытия.

Ибо два: социальные нормативы. В Брейтовском районе Ярославской области в этом году, например, делают маленький тупиковый участок, а не дорогу к Ситской битве — будущей туристической мекке. Потому что там (в том куске, что асфальтируют) есть школьный автобус, и приоритеты всегда будут такими. И я вообще не против этого, ибо удалённые районы вымирают, и кроме туризма там много чем нужно заниматься, чтоб не вымереть окончательно. Хотя за туризм и обидно, но тогда надо менять законодательство.

Ибо три: пока рушатся виадуки на федеральной трассе М8, никакое Мартыново и Кукобой не будут в приоритете. Потому что металлический штырь, который упадёт на туристический автобус с моста трассы М8 — это куда страшнее, чем осторожная езда по обочине в условном Мышкинском районе. Поэтому сначала будут ремонтировать (потом повторно ремонтировать, потом снова ремонтировать — об этом, к сожалению, тоже хочется с болью кричать) большие дороги, а потом всякую мелочь остальную, даже важную для нас, развивающих туризм в тьмутараканях, — считает Андрей Тутариков».

Андрей Тутариков пишет, что общественный совет ежегодно проверяет главные и второстепенные туристические маршруты и готовит письма-рекомендации. Большего общественники сделать не могут. Председатель совета полагает, что дело не только в дорогах.

«Критическая статья про плохие дороги Золотого кольца в Ярославской области лишь доказывает, что ресурс Золотого кольца постепенно будет разваливаться, как, собственно, и происходит с автомобильными дорогами. По многим причинам. Я сейчас буду совсем не патриотом, родившемся в столице Золотого кольца, и не историком, получившим образование на истфаке Ярославского государственного университета, но скажу, что никогда не испытывал восторга от шумихи и танцев с балалайками вокруг Золотого кольца. Это не главный туристический пуп Ярославской области.

И чем грустить по поводу того, что кто-то грозит пальцем не возить сюда автобусы с туристами, правильнее сесть спокойно и подумать, какие ещё есть не захваченные туризмом ниши, которые могут сделать Ярославскую область неизведанной вкусняшкой, которую будут хотеть попробовать туристы из других мест. Таких вкусняшек в Ярославской области миллион, их просто надо правильно приготовить и подать на туристический стол. И тогда бухтящие на плохие дороги водители автобусов первые к нам примчатся со скоростью 120 км/ч., потому что если вкусно — то вкусно всем», — высказывает свою позицию Андрей Тутариков.

Свою позицию по поводу скандала с туристическими дорогами намерен высказать и департамент туризма Ярославской области.