Ульяновск, , 10:06 — REGNUM

В Ульяновской области, где 2019 год объявлен Годом изобретательства и инноваций, состоится серия мероприятий, приуроченных к этой дате. 29 июня будет представлена выставка электромобилей, состоится пробег электротранспорта, откроется многофункциональный центр для изобретателей и запланировано заседание совета по научно-технологическому развитию комитета Госдумы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

29 июня отмечается День изобретателя и рационализатора. Ключевые события в рамках этой даты в Ульяновске пройдут на площади В. И. Ленина и в пространстве коллективной работы «Точка кипения». На площади будет представлена выставка электромобилей, включающая в себя Nissan Leaf, BMW i3, Tesla model S, Volkswagen E-Golf, электровелосипеды и гироскутеры. Затем стартует первый открытый пробег представленных моделей до посёлка Чердаклы, где выставка машин будет работать на Центральном стадионе.

Советник губернатора Вадим Павлов «Мы подготовили выставку электротранспорта, которую оценят и взрослые, и дети. Автомобили можно будет осмотреть со всех сторон. И, конечно, зрителям будет интересно наблюдать за первым пробегом электрокаров».

В этот же день пройдёт награждение победителей областных конкурсов по изобретательской тематике и начнёт работу многофункциональный центр для изобретателей, где изобретатели смогут получить консультации, помощь во внедрении разработок и оформлении документов на результаты интеллектуальной деятельности.

На вечер запланировано заседание экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности комитета Госдумы по образованию и науке.

Напомним, 2019 год в Ульяновской области — Год изобретательства и инноваций.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае на территории Ульяновска прошёл международный форум по возобновляемой энергетике, где было подписано три соглашения и два меморандума. В их числе — меморандум о сотрудничестве по вопросам развития инфраструктуры для электромобилей в Ульяновской области и соглашение об установке в Ульяновске первого высокотехнологичного терминала зарядки для электромобилей в 2019 году. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов тогда подчёркивал, что «наша цель — стать самым электромобильным регионом страны», поставив задачу по разработке нормативно-правовой базы, которая «позволит обратить внимание на вопросы возобновляемой энергетики и стимулировать ульяновских автолюбителей к приобретению «зелёного» транспорта». В числе мер поддержки — налоговые льготы для владельцев электромобилей, создание и развитие электромобильной инфраструктуры.