Сергиев Посад, Московская область, , 10:06 — REGNUM

Подготовлен проект масштабного развития подмосковного Сергиева Посада, сообщают 27 июня «Ведомости».

Стратегию, по данным издания, разработало консалтинговое бюро «Стрелка» по заказу госкомпании «Дом.РФ». Стоимость проекта издание указывает в 120−140 млрд рублей, ссылаясь на оценку городских властей.

Примером того, что должно получиться, указаны Ватикан, Иерусалим и Мекка.

«Сейчас среда вокруг Троице-Сергиевой лавры обременена наследием советского периода, которое ветшает и становится непригодным. Все это нужно либо восстанавливать, либо менять», — цитирует газета слова главы церковного совета по искусству, архитектуре и реставрации протоиерея Леонида Калинина.

Согласно описанию, преобразования затронут 400 гектаров территории из 1200. Органы управления должны переехать в деловой центр, расположенный в удалении от Троице-Сергиевой лавры. Вокруг лавры предусмотрено появление музея православного искусства, молодежного православного культурного центра, патриаршей богословской библиотеки, конгресс-центра, гостиницы, высшего церковного суда, корпуса синодальных учреждений, миссионерского корпуса, патриаршего дома приёмов, представительств автокефальных церквей и центра православных медиа.

Запланировано строительство объездной дороги и трансформация жилых микрорайонов.