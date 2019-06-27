Нур-Султан, , 10:05 — REGNUM

Для погашения кредитных задолженностей социально уязвимых категорий граждан в Казахстане потребуется около 105 млрд тенге ($277 млн). Об этом 27 июня заявил министр финансов республики Алихан Смаилов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, для погашения потребительских кредитов из республиканского бюджета планируется привлечь 88,5 млрд тенге ($233 млн). Кроме того, 17 млрд тенге ($44,8 млн) будет привлечено за счет выпуска облигаций фонда проблемных кредитов.

Смаилов добавил, что 70% пени и штрафов по кредитам будут погашены за счет самих финансовых организаций. Министр отметил, что новые суммы будут указаны в уточненном бюджете.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны принять меры по погашению долгов многодетных семей и других категорий социально уязвимых граждан перед банками республики.

Читайте также: Президент Казахстана поручил списать долги социально уязвимым гражданам