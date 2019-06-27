Пермь, , 10:01 — REGNUM

Власти Пермского края ищут организацию, которая до конца 2021 года будет обеспечивать питание членов официальных делегаций, а также мероприятий, которые проводятся правительством региона. Информация об аукционе размещена на портале госзакупок.

Лукиан Попов. Своя компания. 1904

Речь идёт об обслуживании не менее 115 мероприятий. Каждое из них посетят до тысячи человек.

Всего на эти цели предусмотрено 5,5 млн рублей. Источником финансирования является краевой бюджет. Приём заявок начался 26 июня и закончится 22 июля.