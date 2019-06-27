Сеул, , 09:46 — REGNUM

Южнокорейская коммерческая компания Pulmuone, производящая скоропортящиеся продукты, намерена расширить экспорт своей продукции в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания начала продажи кимчи в американской сети оптовой и розничной торговли Walmart в США.

Известно, что южнокорейская компания экспортирует кимчи в 5 тыс. магазинов США (включая 3900 магазинов Walmart и 1100 других магазинов).

«В 2013 году редакция американского журнала о здоровье Health признала кимчи одним из пяти лучших в мире продуктов для здоровья, после чего интерес американских жителей к данному блюду корейской кухни значительно увеличился. Мы продолжим расширять экспорт своей продукции на американский рынок, а также попытаемся сделать кимчи — продуктом №1 в США», — сообщили представители компании Pulmuone.

Кимчи — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные(ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.