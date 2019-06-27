Красноярск, , 09:38 — REGNUM

В Красноярске 26−28 июня уже в пятнадцатый раз проходит Объединённый торгово-экономическом форум России, Китая и Монголии. Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Падалко, который принял участие в мероприятии, рассказал о нем ИА REGNUM

Владимир Падалко: Более 400 человек приехали в Красноярск. Организаторы форума — национальные палаты трёх стран. В Красноярске встретились предприниматели, руководители ведомств и организаций, лидеры местного самоуправления и региональных властей России, Китая и Монголии — всё это люди, конкретно занимающиеся экономикой, реализацией программ международного сотрудничества. И разговор идет конкретный. Большое внимание, например, уделено проекту «Один пояс — один путь». Проект имеет прямое отношение к нашим трём странам, кроме того, он, конечно, поможет создать более благоприятные условия предпринимателям многих стран Азии и Европы для обмена экономической информацией, международного торгового сотрудничества и привлечения инвестиций.

ИА REGNUM: Вернемся все же к нашим трём странам. Новости о Китае мы каждый день слышим — торговля растет, контакты расширяются… А как наше взаимодействие с Монголией? Тоже развивается? Или топчется на месте?

Владимир Падалко: Топтание на месте? Ничего подобного. По итогам прошлого года показатели внешнеторгового оборота России с Монголией, выросли, как, замечу, и с Китаем. Кстати, напомню, экспорт России в Китай впервые за последние 10 лет превысил импорт, а товарооборот за год поднялся на 24,5 процента — до 108,3 млрд долларов.

Показатели товарооборота России и Монголии в 2018 году, конечно, на этом фоне могут показаться не такими впечатляющими — 1,65 млрд долларов, рост 20,6 процента. Но ведь и Монголия по сравнению с Китаем совсем небольшая страна, три миллиона жителей. Поэтому я убежден: эти цифры вполне достойны, и они будут расти.

ИА REGNUM: Бизнес постоянно жалуется на барьеры, мешающие ему развиваться. В экономических отношениях трёх стран, надо полагать, они тоже есть?

Владимир Падалко: Да, экономические барьеры существуют. Но есть и подвижки. В прошлом году подписаны, наконец, российско-китайские соглашения, разрешающие взаимные поставки мяса птицы и молочной продукции на рынки двух стран. Тридцать российских компаний будут экспортировать птицу, а 33 компании получили разрешение на поставку «молочки». Кроме того, в этом году российские производители получили право на продажу свинины и говядины в Гонконг. С Монголией были достигнуты договоренности о предоставлении квот на поставку молока и пшеничной муки. Уже в феврале 2019 года Монголия начала выдавать квоты на молочную продукцию и зерно, а в мае — на пшеничную муку. Так что, как видите, движение есть.

ИА REGNUM: Но до идеала, конечно, далеко?

Владимир Падалко: Да, пока далеко. Но именно сегодня, я в этом убежден, надо постараться максимально подтянуть уровень торгово-экономического сотрудничества до высокого уровня нынешнего политического диалога. Ситуация чрезвычайно благоприятная, и это задача, в том числе, и для торгово-промышленных палат, бизнеса наших стран — именно на таких площадках, как нынешняя красноярская, совместно находить решения, поднимать наши торговые связи на качественно новый уровень.

Надо развивать региональное сотрудничество. Это правильно, что сегодня 59 регионов России связаны с провинциями КНР соглашениями о сотрудничестве, а с аймаками Монголии действует более 30 соглашений о сотрудничестве. Вообще я убежден, что именно здесь находится огромный потенциал. В наших столицах уже несколько пресытились контактами, войти на их рынки бывает тяжело даже крупным компаниям, а регионы — это огромное непаханое поле, здесь могут попробовать себя — и успешно пробуют, кстати, — малые, средние предприятия.

В приграничных регионах России, Китая, Монголии открываются новые предприятия, активнее ведется инфраструктурное строительство. Это правильно, России надо продвигать дальневосточные регионы, чтобы наше российское пространство развивалось более гармонично.

К примеру, на Дальнем Востоке создан уже ряд механизмов для привлечения инвестиций — это территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Я бы тут еще подчеркнул роль выставок и ярмарок для развития межрегиональных связей. Интернет — это хорошо, но где предприниматель может не только увидеть, но и, что называется, пощупать нужный ему товар, да еще и сразу установить прямые контакты?

ИА REGNUM: И этого достаточно?

Владимир Падалко: Нет, конечно. Есть еще много важных направлений для вывода нашего сотрудничества на новый уровень.

ИА REGNUM: Например?

Владимир Падалко: Например, создание новой и совершенствование нынешней трансграничной инфраструктуры. Смотрите, сегодня железнодорожная сеть России широко развернута в сторону Европы. И разворот России также в сторону Востока, наращивание нашего экспорта в КНР и Монголию показал: мы серьезно отстаем по инфраструктуре, нужны также корректировки нормативного регулирования. Работы здесь много, надо не отставать от требования времени, иначе мы вот-вот столкнемся с известным эффектом бутылочного горлышка.

ИА REGNUM: И как не столкнуться?

Владимир Падалко: Создав, в частности, экономический коридор «Россия-Монголия-Китай», в основе которого — модернизация железной дороги Улан-Удэ-Наушки-Улан-Батор-Эрлянь-Пекин-Тяньцзинь. Строительство ряда новых линий, соединяющих железнодорожные сети России и Китая через Монголию.

Кроме того, надо полнее использовать транзитный потенциал трёх стран. Этому поможет реализация трёхстороннего соглашения о международных автомобильных перевозках — благодаря ему автомобилисты и грузоперевозчики России, Китая и Монголии получили возможность в упрощенном порядке проходить пограничные процедуры, двигаться по территории трёх стран со своими национальными документами и регистрационными знаками. Это серьезно, выгодно, правильно.

В финансовой сфере, учитывая нестабильность на мировых финансовых рынках, видится крайне важным рост расчетов в национальных валютах.

ИА REGNUM: И Китай, и даже Монголия, хоть она в меньшей степени, заинтересованы в поставках нашего сырья. А нам бы побольше отправлять продуктов высокой переработки…

Владимир Падалко: Я считаю нелепым называть сырьё, как это некоторые делают, чуть ли не проклятием России. Это наш козырь. Немногим так повезло с сырьём, как нам. Другое дело, что его надо использовать правильно, и мы, к счастью, наконец-то это начали делать, наращиваем, хоть и не так быстро, как хотелось бы, несырьевые поставки, в том числе и в Монголию, и в Поднебесную. Суть проста: надо научиться максимально рационально и эффективно использовать наше сырьевое преимущество, повышать уровень переработки, исходя из интересов прежде всего российских производителей, но также учитывая потребности иностранных партнеров. Для этого нужны инвестиции. Обо всем этом в Красноярске и идет разговор.

Надо развивать сотрудничество также в области IT-технологии, здесь нам есть, что сказать и предложить партнерам, российские «айтишники» — одни из самых лучших в мире. Ну, а туристический потенциал наших трёх стран, знаете ли, пожалуй, даже определению сегодня не поддается — он грандиозный, здесь работать и работать…

И последнее, что я хотел бы сказать. Если говорить непосредственно о бизнесе, то здесь определенным сдерживающим фактором в развитии взаимных деловых связей наших трех стран, который мы должны стараться преодолеть, является также различная бизнес-культура, а иногда и недостаток должного коммерческого доверия.

Еще и поэтому такой форум, как нынешний в Красноярске, очень нужен. Хочу отметить, что мы регулярно встречаемся в таком формате уже на протяжении пятнадцати лет, многое удалось сделать, но многое еще надо сделать. Это площадка, проверенная временем, необходимый для бизнеса трех стран механизм.