Махачкала, , 09:44 — REGNUM

Реконструкция одной из главных транспортных артерий города Махачкалы — проспекта имени имама Шамиля — обойдётся примерно в 3 млрд рублей. Работы запланированы на 2020 год. Ещё 18 млн рублей в текущем году будет потрачено на актуализацию проекта реконструкции, сообщили ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе мэрии города.

На всей протяженности проспекта будут полностью заменены асфальтное полотно и инженерные сети. Планируется провести капитальный ремонт с возможным расширением, созданием разделительной полосы и зеленых зон. Также будет полностью заменено освещение.

Добавим, что накануне, 26 июня, Дагестан отмечал 222-й день рождения имама Шамиля. В честь этого в Махачкале состоялась торжественная церемония открытия отреставрированного памятника. В течение двух недель была полностью заменена облицовка постамента, а вокруг высажены зеленые насаждения.

Читайте также: На благоустройство Махачкалы за пять лет потратят 1,3 млрд рублей

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году по программе формирования современной городской среды в Махачкале на благоустройство 32 дворов многоэтажных домов и ряда общественных территорий потратят 225 млн рублей. Предполагается, что в течение пяти лет эта цифра достигнет 1,3 млрд рублей.

Читайте также: Прокуратуру не устроило качество дорог в Махачкале