Москва, , 09:33 — REGNUM

Если в России будут приняты законопроекты, направленные на выравнивание условий налогообложения между накоплениями в драгоценных металлах и валютой иных стран, у граждан РФ появится ещё один инструмент для сохранения своих сбережений, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент СРО «НАПКА», председатель Совета СРО «МиР», ранее исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Он уточнил, что в законопроектах речь и про «физическое» золото (драгоценные металлы), и про обезличенные металлические счета.

В настоящее время наиболее распространённый инструмент — это доллары США, евро, фунты стерлингов, швейцарские франки, японские йены и иные денежные единицы (вплоть до самых экзотических), которые в глазах населения не подвержены тому обесцениванию, за которое они принимают изменение курса рубля к этим валютам.

«Суть наиболее интересных для банковской системы РФ предложений проста и сводится к двум тезисам:

Первый, если «валютные» счета физических лиц в банках РФ подлежат страхованию «от государства» в сумме до 1,4 миллиона рублей, то почему такая же защита не представляется рублёвым накоплениям граждан, номинированным не в иностранной валюте, а в граммах какого-то драгоценного металла и «лежащим» на обезличенных металлических счетах?

Второй, если, так называемая, «курсовая разница» по «валютным» счетам физических лиц в банках РФ не является тем доходом, с которого надо платить по итогам года налог на доходы физических лиц, то почему такой налог надо платить с рублёвых накоплений граждан, номинированных не в иностранной валюте, а в граммах какого-то драгоценного металла и «лежащих» на обезличенных металлических счетах», — пояснил эксперт.

Именно в таком ключе эти предложения от имени банковского сообщества и были озвучены руководством Ассоциации российских банков в ноябре 2014 года в стенах Совета Федерации на одном из заседаний Межрегионального банковского Совета.

Отсутствие примеров такого подхода к обезличенным металлическим счетам в международной практике сыграло злую шутку, и предложения не прошли, в том числе и по причине «значимости» таких налогов.

«Некоторое время спустя Индия ввела гарантирование средств на таких счетах, и это оказалось эффективным инструментом для смены привычек населения хранить сбережения, прежде всего, в «физическом» золоте и реализации планов правительства в переходе от экономики «наличных» к росту доли безналичных расчётов», — отметил Мехтиев.

Всему своё время — повторно эти же самые предложения были озвучены руководством Ассоциации российских банков в ноябре 2018 года в тех же самых стенах, и в этот раз они были поддержаны лично руководством Совета Федерации.

«Уравнивание «прав» средств на обезличенных металлических счетах с «правами» иностранной валюты не поможет резкому росту накоплений населения — за те же последние 10 лет цена на тройскую унцию золота в долларах США, несмотря на все колебания, не очень-то сильно и изменилась.

Но в долгосрочной перспективе у населения будет гораздо меньше причин хранить средства «под матрасом», подвергая их, в том числе и иным рискам, чем в кредитных организациях», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находится три законопроекта, направленные на повышение привлекательности инвестиций в золото у населения. Их внесла группа сенаторов во главе с зампредом Совета Федерации Евгением Бушминым. Один из законопроектов предлагает освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) продажу драгметаллов физическим лицам.

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