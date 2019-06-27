Москва, , 09:10 — REGNUM

Котировки нефти продолжили рост 26 июня, хотя к концу дня благоприятная картина несколько смазалась из-за фиксации прибыли. Игроки испугались психологической отметки $66 за баррель, отправив Brent под $65,50 на закрытии, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Нефть (cc) MichaelGaida

«В целом траектория роста сохраняется, по большому счету, благодаря прежним факторам. На первом месте стоит геополитика, где в эпицентре внимания — конфликт между США и Ираном. Напряженность только усилилась после угроз Трампа уничтожить Иран, если тот «нападет на что-нибудь американское». Также из поля зрения инвесторов не выходит предстоящая встреча лидеров США и Китая. Обе стороны дали позитивные комментарии перед саммитом, выразив надежду на прогресс в торговых переговорах», — пояснил эксперт.

Приятно удивил и официальный отчет минэнерго США, который отразил максимальное за три года сокращение запасов сырой нефти — почти на 13 млн баррелей. При этом запасы бензина снизились почти на 1 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 2,4 млн. Сократилась также добыча сырой нефти, что вызвало бурную позитивную реакцию рынка с последующим частичным откатом.

«В ближайшей перспективе нефть марки Brent может продолжить подъем, отыгрывая вышеперечисленные факторы. Но велика вероятность, что перед началом саммита игроки могут решиться на более агрессивную фиксацию прибыли с целью сокращения рисков. В центре внимания сейчас находится отметка $66, ее уверенный пробой улучшит краткосрочный технический прогноз», — считает Николаев.

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