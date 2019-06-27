Кванджу, Южная Корея, , 09:13 — REGNUM

В южнокорейском Кванджу за один год стоимость недвижимости увеличилась на 41%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в первой половине 2019 года средняя стоимость недвижимости площадью 3,3 кв. м. составила 13,49 млн вон (~$11 700), что на 41,4% больше, чем годом ранее.

Известно, что стоимость недвижимости в столице страны увеличилась на 21,8%, а в провинции Кёнгидо, напротив, сократилась на 5,7%.

Средняя стоимость 3,3 кв. м. в районе Хваджон-дон в комплексе IPark составляет 16,32 млн вон (~$14 100), в районе Нонсон-дон в комплексе Villiv Treviche — 23,67 млн вон (~$20 400), в районе Понсон-донв комплексе HuTon— 23,75 млн вон (~$20 500).

Существуют опасения, что увеличение стоимости недвижимости в данных жилых комплексах может привести к росту цен на всю недвижимость в городе.

Известно, что представители администрации города планируют совместно с представителями министерства земли, инфраструктуры и транспорта урегулировать ценообразование недвижимости в городе.