Сеул, , 08:48 — REGNUM

Представители южнокорейской компании GS Holdings подписали меморандум о взаимопонимании с представителями нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось 25 июня в пятизвездочном отеле Conrad Seoul, расположенном в районе Ёидо города Сеула, между вице-председателем GS Holdings, главой GS E&C, главой GS Caltex и главой Saudi Aramco.

Согласно подписанному документу, компании будут сотрудничать в таких сферах, как нефть, газ, нефтехимия, строительство и торговля.

Известно, что южнокорейская компания GS Holdings начала импортировать нефть из Саудовской Аравии через дочернюю компанию GS Caltex с 1969 года, а GS Global начала поставлять сталь и другие промышленное сырье в Саудовскую Аравию через дочернюю компанию Saudi Aramco с 1988 года.

А представители южнокорейской компании GS E&C принимали участие в нескольких проектах Саудовской Аравии в сфере строительства.