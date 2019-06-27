Нур-Султан, 27 июня 2019, 08:38 — REGNUM

Среднемесячная заработная плата в сфере здравоохранения и социальных услуг в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года составила 115 795 тенге ($305,5), что на 13,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 27 июня сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987
Александр Романычев. Сельский врач. 1987

С учетом инфляции размер заработной платы работников здравоохранения вырос на 8,4%. Заработные платы в сфере больничных организаций выросли на 14,2%, до 117 412 тенге ($309,7), в сфере стоматологической практики — на 13,6%, до 116 849 тенге ($308), в сфере деятельности по охране здоровья — на 11,9%, до 125 575 тенге ($331).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Казахстана планирует повысить заработную плату работникам здравоохранения до 30% к 1 июля 2019 года. Соответствующее поручение дал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 27 февраля 2019 года на очередном съезде партии «Нур Отан».