Балаково, Саратовская область, 27 июня 2019, 08:28 — REGNUM
Новый завод по производству компонентов турбин для гидроэлектростанций начал работу в городе Балаково (Саратовская область), сообщила пресс-служба компании «РусГидро».
Завод построен компанией «ВолгаГидро» — совместным предприятием международного машиностроительного концерна Voith и РусГидро. После завершения строительства концерн Voith стал 100-процентным владельцем завода.
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Кроме производства предприятие будет оказывать услуги по техническому обслуживанию оборудования. Отмечается, что в рамках первого крупного контракта завод изготовит поворотно-лопастные турбины для Саратовской ГЭС РусГидро. В настоящее время на предприятии создано 100 новых рабочих мест, в перспективе планируется увеличение численности до 200 человек.