Нью-Йорк, США, , 08:10 — REGNUM

Прогноз темпов роста мировой экономики в 2019 и 2020 годах, составленный экспертами Fitch Ratings, ухудшился. По итогам текущего года мировой ВВП увеличится на 2,7%, полагают аналитики.

В 2020 году подъем замедлится до 2,4%, говорится в прогнозе международного рейтингового агентства. В опубликованном 17 июня прогнозе Global Economic Outlook (GEO) оценки роста оставляли 2,8% для текущего года и 2,7% — для следующего.

Эксперты полагают, что введение Соединенными Штатами пошлин в 25% на оставшуюся часть продукции из Китая на сумму $300 млрд может замедлить подъем мирового ВВП на 0,4 процентного пункта в 2020 году. Темпы роста американской и китайской экономик будут ниже соответственно на 0,4 и 0,6 процентного пункта.

Введение в США пошлин на весь китайский импорт будет означать значительную эскалацию торговой напряженности, отметили в Fitch.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Fitch пересмотрело прогноз для России с учетом данных за первый квартал года. Прогноз роста российского ВВП ухудшен в текущем году с 1,5 до 1,2%.

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