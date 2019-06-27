Сургут, Югра, , 08:00 — REGNUM

В Югре возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в размере свыше 29 млн рублей. В преступлении обвиняется директор коммерческой организации из Сургута, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, подозреваемый с целью получения всей прибыли от финансово-хозяйственной деятельности организации предоставил в налоговую декларации с заведомо ложными сведениями. Тем самым он утаил от государства десятки миллионов рублей. Мужчина обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере»).

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Будут приняты меры к возмещению ущерба, причинённого бюджетной системе РФ.

Сотрудники СКР напоминают, что уголовное преследование за налоговые преступления не ставит цели посадить обвиняемого. Лицо, впервые совершившее преступление по ст. 199 УК РФ, может быть освобождено от уголовной ответственности, если им либо организацией полностью уплачены суммы недоимки, пеней и штрафа.