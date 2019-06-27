Саратов, , 07:52 — REGNUM

По уголовному делу, которое возбуждено в отношении экс-директора ЗАО «Акционерное предприятие Саратовский завод резервуарных металлоконструкций», утверждено обвинительное заключение. Его подписал замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, бывший генеральный директор старейшего областного предприятия с февраля 2016 по апрель 2017 года не выплачивал зарплату и пособия 171 работнику ЗАО. За май-сентябрь 2017 года также не выплачивалось вознаграждение за труд, пособия и прочие выплаты уже 341 сотруднику. Общий долг в итоге составил 130 млн рублей. Отягчающим обстоятельством стало то, что в эти годы на счетах предприятий имелись средства, достаточные для выплат — свыше 1,3 млрд рублей.

В отношении бывшего топ-менеджера возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев и частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации»). По этой статье в качестве наказания среди прочего предусмотрен штраф от 100 до 500 тыс. рублей, принудительные работы с лишением права занимать определённые должности, а также лишение свободы на срок до трёх лет.

Напомним, ЗАО «Акционерное предприятие Саратовский завод резервуарных металлоконструкций» — одно из старейших предприятий области, работает с 1947 года, выпускает резервуарные металлоконструкции различного назначения для добычи, обслуживания, переработки, хранения нефти, нефтепродуктов и других не агрессивных сред. На сайте компании уточняется, что продукция общества экспортируется в 33 страны.

«На сегодняшний день АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций» один из немногих сохранившихся в России крупнейших заводов-изготовителей», — отмечается на сайте завода.