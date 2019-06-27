Москва, , 07:40 — REGNUM

Финансовые нарушения на 1 млрд рублей выявлены по итогам проверки Центральной базовой таможни. Об этом говорится в опубликованном 27 июня бюллетене Счётной палаты РФ.

В частности, выявлены признаки злоупотреблений при заключении контрактов на сумму более 106 млн рублей. Среди них — завышение стоимости проектно-сметной документации по капремонту объектов таможенной службы.

Приобретение дорогих предметов интерьера и гоночных автосимуляторов добавило к стоимости ремонта одного административного здания в Москве 27,2 млн рублей, уточнили в ведомстве.

Зафиксировано также, что в рамках контракта на 1,18 рублей компания «Киберинжиниринг» осуществляет строительный контроль и ряд других работ, в том числе «подготовку» уже готовой ранее проектной документации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин анонсировал комплексные проверки ряда государственных корпораций по новым методикам.

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