Сеул, , 07:38 — REGNUM

Предполагается, что к концу текущего года экспорт товаров из Южной Кореи не достигнет отметки в $600 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации международной торговли страны.

Согласно прогнозам, к концу 2019 года экспорт страны составит $566 млрд, что на 6,4% меньше, чем в 2018 году. А импорт сократится на 4,1%, до $513 млрд.

Известно, что в 2018 году в стране был зафиксирован самый большой объем экспорта в истории страны, достигнув отметки $649 млрд.

Как предполагают специалисты, экспорт нефтехимических продуктов сократится на 10% из-за падения цен на нефть, экспорт стали также сократится из-за стагнации мирового спроса, снижения стоимости единицы товара, усиление импортных пошлин в США.

Однако, во втором полугодии 2019 года экспорт автомобилей, автозапчастей и судов, напротив, должен восстановиться.

Предполагается, что экспорт автомобилей увеличится на 5,2% за счет экспорта электромобилей и спортивных внедорожников.

Известно, что в первой половине 2019 года экспорт страны падал на протяжении шести месяцев подряд, в частности, из-за снижения экспортных цен и сокращения производственных мощностей в Китае.

«Во второй половине текущего года объем экспорта не сможет восстановиться быстро из-за продолжающихся торговых споров между США и Китаем, вялых инвестиций и мировой экономики, — сообщили представители Ассоциации международной торговли. — Мы должны укреплять свою конкурентоспособность и выходить на новые рынки».