р-н Ямальский, , 07:32 — REGNUM

Российская нефтегазовая компания «Ямал СПГ» отгрузила первую партию сжиженного природного газа (СПГ) в Японию, сообщает пресс-служба «Новатэка».

Отмечается, что танкерная партия СПГ была доставлена в Японию в рамках контракта с концерном Total.

«Япония — это значительный СПГ-рынок и одно из приоритетных направлений нашей маркетинговой стратегии», — заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

Как сообщало ИА REGNUM, «Новатэк» — одно из лидирующих предприятий в сфере производства природного газа в России. В 2017 году компания вышла на международный рынок газа в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Месторождения и лицензионные участки компании находятся преимущественно в Ямало-Ненецком АО, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа.

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