Нижний Новгород, , 07:24 — REGNUM

В Приволжском федеральном округе на 1 июня 2019 года общий государственный долг регионов составил свыше 501,369 млрд рублей против 501,532 млрд рублей на 1 мая. Самый большой долг к началу лета накопила Татария — свыше 94,374 млрд рублей, но в его структуре нет коммерческих кредитов. Минфин РФ обнародовал данные о госдолге регионов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данные по госдолгу в ПФО

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Напомним, по данным на 1 января 2019 года общий долг регионов Поволжья составлял 531,606 млрд рублей.

Среди антилидеров, помимо Татарии, что относительно мая нарастила долг с 94,143 до 94,374 млрд рублей, Нижегородская область, чей госдолг к началу июня превысил 62,857 млрд рублей, и Мордовия — 55,435 млрд рублей.

Самый маленький госдолг у Чувашии — 7,401 млрд рублей, Пермского края — 8,441 млрд рублей и Марий Эл — 13,07 млрд рублей.

Если рассматривать в разрезе коммерческой задолженности, то основные должники по этому показателю: Мордовия — 17,307 млрд рублей, Саратовская область — 16,932 млрд рублей и Удмуртия — 12,9 млрд рублей. Общие данные по округу — 80,681 млрд рублей против 86,044 млрд рублей на начало мая. Не имеют коммерческих кредитов в структуре госдолга Башкирия, Чувашия, Татария, Пермский край, Нижегородская, Оренбургская, Самарская области. Самый маленький «коммерческий долг» у Марий Эл — 4,968 млрд рублей.

За май существенно снизила коммерческую задолженность Удмуртия — с 18,15 до 12,9 млрд рублей.