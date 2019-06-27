Новозыбков, Брянская область, , 07:23 — REGNUM

Новым директором АО «Новозыбковский машиностроительный завод» назначен Дмитрий Коленков, ранее занимавший должность главного инженера. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Коленков начал работу на заводе в 2013 году в должности директора департамента. Главным инженером предприятия он стал в 2018 году. На посту генерального директора он сменил Олега Шевченко.

Новозыбковский машиностроительный завод — производитель и поставщик железнодорожного подвижного состава, крупнотоннажных индукционных печей и сварочных агрегатов. Один из базовых субъектов экономического развития Брянской области. Численность персонала предприятия превышает 1500 человек.