Новозыбков, Брянская область, 27 июня 2019, 07:23 — REGNUM
Новым директором АО «Новозыбковский машиностроительный завод» назначен Дмитрий Коленков, ранее занимавший должность главного инженера. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Коленков начал работу на заводе в 2013 году в должности директора департамента. Главным инженером предприятия он стал в 2018 году. На посту генерального директора он сменил Олега Шевченко.
Новозыбковский машиностроительный завод — производитель и поставщик железнодорожного подвижного состава, крупнотоннажных индукционных печей и сварочных агрегатов. Один из базовых субъектов экономического развития Брянской области. Численность персонала предприятия превышает 1500 человек.