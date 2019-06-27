Москва, , 07:21 — REGNUM

По итогам дня 26 июня нефть сорта Brent подорожала на 0,63%, до $66,21. В ходе торгов в Штатах цена повышалась до $66,81. Цена обновила максимум на данных о резком сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно отчету минэнерго США, запасы нефти в стране сократились на 12,79 млн баррелей, запасы бензина — на 1 млн баррелей, дистиллятов — на 2,4 млн баррелей. Добыча нефти снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

В центре внимания участников рынка находятся саммит G20, на котором должны встретиться главы США и Китая, а также встреча Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и производителей, не входящих в ОПЕК.

Сегодня, 27 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит 66,36 (+0,21%). Для покупателей всё свободно до уровня $69. Чем стремительнее будет рост, тем выше вероятность восстановления цены до $70.

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