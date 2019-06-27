Петропавловск-Камчатский, , 07:47 — REGNUM

Два грузопассажирских судна будут построены для Камчатского края. ФКУ «Дирекция госзаказчика» Росморечфлота разместила объявление о проведении аукциона. Общая стоимость заказа — 4,5 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ФКУ «Дирекция госзаказчика» Росморечфлота разместило на сайте государственных закупок информацию о строительстве двух теплоходов для Камчатки. Первоначальная цена первого — 3,1 млрд рублей. Он предназначен для сообщения Петропавловска-Камчатского с портами Дальневосточного федерального округа. Первоначальная цена второго судна — 1,2 млрд рублей. Его предполагается использовать для сообщения между Командорскими островами и Петропавловском-Камчатским.

Первый теплоход будет построен по проекту CNF22. Срок спуска судна на воду определен 15 декабря 2021 года. Длина судна 119,99 м, ширина — 17,5 м, высота 7,5 м. Судно будет способно развивать скорость до 17,5 узла. В пассажирских каютах смогут разместиться до 150 пассажиров, 48 членов экипажа. Также теплоход сможет принять на борт 78 легковых автомобилей, либо до 40 сорокофутовых контейнеров и 20 легковых автомобилей.

Судно поменьше, предназначенное для перемещения грузов и пассажиров между Командорскими островами и столицей Камчатки, будет построено по проекту NE-020. Судно сможет вместить 34 пассажира и 18 членов экипажа. Оно сможет принять на борт 27 контейнеров. Длина судна 75 м, ширина — 13,4 м, высота — 5,5 м. Судно сможет развивать скорость до 12 узлов.

Победителя конкурса должны определить 24 июля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания президиума Госсовета, проходившего в рамках ВЭФ-2018 во Владивостоке, президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за не построенные для Камчатки суда. При этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не смог ответить президенту на вопрос, почему, при выделенных на эти цели деньгах, суда так и не были построены. Президент поручил проработать этот вопрос и построить суда для одного из самых отдаленных регионов России. Видимо, в преддверии уже следующего ВЭФ, чиновники вспомнили о невыполненном поручении главы государства. Построить суда к V ВЭФ уже, конечно, не получится, но отрапортовать президенту о том, что процесс пошел, чиновники теперь смогут.