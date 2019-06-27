Екатеринбург, , 06:53 — REGNUM

В администрации Екатеринбурга не считают возможным строительство храма Святой Екатерины на месте телебашни, снесённой 24 марта 2018 года. Об этом говорится в официальном комментарии мэра Александра Высокинского.

Как отметил чиновник, создание там храма невозможно технологически. Он также добавил, что с тем же согласны и специалисты. Дело в том, что сейчас в том месте идут работы по подготовке к созданию давно анонсированной ледовой арены. Остановить их и что-то переделывать ему представляется сложным.

«Это большие организационные и финансовые усилия, кроме того, ломает логику развития массового спорта в Екатеринбурге», — считает мэр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня на заседании рабочей группы по храму её участники выбрали список из трёх возможных для строительства храма мест. В него вошла и площадка бывшей телебашни.

Добавим, снос башни в 2018 году осуществила подрядная организация УГМК. А теперь УГМК же стоит за созданием здесь ледовой арены. При этом глава данной компании Андрей Козицын является одним из инвесторов в строительство храма Святой Екатерины.