Казань, , 05:41 — REGNUM

Депутаты Госсовета Татарии подготовили обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину «по вопросу продления срока, в течение которого некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, вправе осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения указанных некоммерческих организаций без получения лицензии на пользование недрами». Проект письма пока не принят, но обнародован на сайте республиканского Госсовета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Безлицензионный период ограничен 1 января 2020 года, но депутаты из Татарии считают, что этого срока не хватит «на подготовку, восстановление, сбор документов для получения соответствующей лицензии» и просят продлить период ещё на два года.

«Уважаемый Вячеслав Викторович! Убедительно просим Вас рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в части продления некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, прав осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения указанных некоммерческих организаций до 1 января 2022 года без получения лицензии на пользование недрами», — говорится в проекте обращения.

К депутатам других регионов Госсовета РТ планируется обратится с просьбой о поддержке.

Напомним, в Татарии на сегодня насчитывается около 540 тыс. личных подсобных хозяйств. С 2017 года в республике реализуется программа инфраструктурного развития садовых и огороднических некоммерческих объединений граждан. С 2018 года стартовала программы по оказанию госпомощи садоводам, огородникам в виде субсидий на возмещение части затрат, связанных с ремонтом объектов внутренней инженерной инфраструктуры, расположенной на их территории.

Ещё одну законодательную инициативу, касающуюся садоводов, внёс республиканский депутат Валерий Власов. Он предложил установить в республике День садовода, отметив, что это станет вкладом в развитие садоводческого движения региона. Законопроект также пока на рассмотрении.