Казань, 27 июня 2019, 05:41 — REGNUM
Депутаты Госсовета Татарии подготовили обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину «по вопросу продления срока, в течение которого некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, вправе осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения указанных некоммерческих организаций без получения лицензии на пользование недрами». Проект письма пока не принят, но обнародован на сайте республиканского Госсовета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Безлицензионный период ограничен 1 января 2020 года, но депутаты из Татарии считают, что этого срока не хватит «на подготовку, восстановление, сбор документов для получения соответствующей лицензии» и просят продлить период ещё на два года.
К депутатам других регионов Госсовета РТ планируется обратится с просьбой о поддержке.
Напомним, в Татарии на сегодня насчитывается около 540 тыс. личных подсобных хозяйств. С 2017 года в республике реализуется программа инфраструктурного развития садовых и огороднических некоммерческих объединений граждан. С 2018 года стартовала программы по оказанию госпомощи садоводам, огородникам в виде субсидий на возмещение части затрат, связанных с ремонтом объектов внутренней инженерной инфраструктуры, расположенной на их территории.
Ещё одну законодательную инициативу, касающуюся садоводов, внёс республиканский депутат Валерий Власов. Он предложил установить в республике День садовода, отметив, что это станет вкладом в развитие садоводческого движения региона. Законопроект также пока на рассмотрении.