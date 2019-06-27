Бавлы, , 04:26 — REGNUM

Критическая ситуация с водоснабжением города Бавлы (Татария), где проживают 22 тыс. человек, привела к вводу режима чрезвычайной ситуации. «Водный кризис» начался 20 июня и уже неделю жители получают воду с водовозок. Власти ссылаются на выход из строя насоса и последующую жару, затруднившую «достижение уровня воды в накопительных ёмкостях», жители раздражены и в соцсетях напоминают, что этой проблеме не первый год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, с утра 20 июня в Бавлах из центральной системы водоснабжения пропала вода. Исполком Бавлинского района уточнил, что причинойа стал аварийная ситуация на скважине №41. Основной насос на Миннигуловском водозаборе вышел из строя, а он добывал до ста кубометров воды в сутки. После этого, был подключён дополнительный источник водоснабжения «Родник № 5», но в накопительных ёмкостях произошло снижение уровня воды.

«В связи с чем давление воды в многоквартирных домах в центре и нижней части города упало до одной атмосферы. В настоящее время все ремонтные работы завершены, все насосы работают в штатном режиме. Но в связи с установившейся жаркой погодой затруднено достижение уровня воды в накопительных ёмкостях до 6 ступеней», — отмечалось в сообщении исполкома, который просил отнестись с пониманием, ограничив потребление воды для полива и хозяйственно-бытовых нужд, чтобы поднять уровень в накопителях и давление в системе водоснабжения.

Для жителей был организован подвоз воды на автотранспорте.

Горожане недовольны сложившейся ситуацией и напоминают, что проблеме не первый год:

«В Бавлах всегда была проблема с водоснабжением в летнее время. Всегда насосы виноваты», «Как живущий в Бавлах, скажу вам, что этой проблеме уже около 3−5 лет, каждый год одно и то же. Как наступает жаркая погода сразу падает давление в системе, все сваливают на полив, но, как поливать, если воды, что в частном секторе, что в многоэтажках нет!», «Каждый год в одно и то же время и при этом в жару у нам «случайно» случаются аварии! КАЖДЫЙ ГОД В ЖАРУ!!!».

В комментариях районному изданию «Бавлы-информ» глава района Рамиль Гатиятуллин сообщил, что для кардинального решения проблемы нужно «реанимировать» старые скважины и этот вопрос поднимался перед руководством республики вместе с просьбой выделить средства на восстановление основного водозабора. Обращение района сегодня на рассмотрении.

Гатиятуллин извинился перед жителями города и отметил, что «Водоканал» работает убыточно, собственных денежных средств не хватает», поэтому ему из районного бюджета в 2019 году выделяли помощь, чтобы поправить финансовое положение.

«Мы ведём работу и с «Энергосбытом», они сегодня не применяют к «Водоканалу» штрафные санкции, хотя мы за электроэнергию не доплачиваем. Они понимают ситуацию», — цитирует главу района издание.

По его словам, нехватка воды происходит по всему городу, но «самая тяжёлая ситуация в детском оздоровительном лагере «Иволга», на улице Зиновьева, также в центральной и в нижней частях города».

Гатиятуллин пообещал дать распоряжение «Водоканалу» снизить плату за воду за тот период, когда наблюдались проблемы. Это послабление затронет те дома, где расчёт идёт по нормативу.