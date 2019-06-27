Нью-Йорк, США, , 03:34 — REGNUM

Американская компания Facebook планирует арендовать помещение общей площадью в 92,9 тысяч квадратных метров в строящемся небоскребе в нью-йоркском районе Манхэттэн, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источника, Facebook собирается арендовать помещение в строящемся на западной стороне Манхэттэна небоскребе по адресу 50, Хадсон-Ярдс. В случае успеха переговоров с владельцем здания, Facebook может перевезти в новое помещение несколько своих подразделений в штате Нью-Йорк.

Отмечается, что в небоскребе уже зарезервировали себе помещения холдинг WarnerMedia и инвестиционная компания KKR & Co. Строительство высотки началось в марте 2019 года.