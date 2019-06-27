Москва, , 00:33 — REGNUM

Инфляция в России за период с 18 по 24 июня составила 0,1% после нулевого показателя на протяжении предыдущих трёх недель. Такие данные представила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Свежая рыба

Согласно данным ведомства, за период с начала июня потребительские цены выросли в среднем на 0,1%, с начала текущего года — на 2,5%.

Как сообщается, за последнюю неделю цены на пшено выросли на 0,5%, рис — на 0,4%, мороженую рыбу, сливочное масло, пшеничную муку — на 0,3%, мясо кур, варёные колбасы, сыры, хлеб из пшеничной муки, карамель — на 0,2%. Одновременно с этим соль подешевела на 2,0%, куриные яйца — на 1,1%, сахар-песок — на 1%, баранина — на 0,6%, шоколадные конфеты — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,3%, в том числе белокочанная капуста стала дешевле на 14,4%, помидоры — на 8,1%, огурцы — на 7,3%, репчатый лук — на 3,9%. В то же время яблоки подорожали на 2,2%, картофель — на 1,6%, морковь — на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин, по данным Росстата, за неделю выросли на 0,1%, цены на дизельное топливо в среднем не изменились.

Напомним, согласно последнему прогнозу Банка России, инфляция в стране по итогам 2019 года должна составить 4,2−4,7%.