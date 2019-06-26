Тула, , 23:38 — REGNUM

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в перспективе позволит значительно повысить эффективность и безопасность транспортной инфраструктуры. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, заявил губернатор Алексей Дюмин по итогам заседания Госсовета РФ, которое 26 июня провел президент Владимир Путин. Темой заседания стало развитие сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения.

«Повышение безопасности дорожного движения, ресурсное обеспечение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ценообразование в дорожно-строительной отрасли, переустройство коммуникаций при ремонте дорог — проблемные вопросы, актуальные для многих регионов. Важно, что удалось наметить пути их решения», — прокомментировал журналистам итоги заседания Алексей Дюмин.

«Уверен, что в перспективе это позволит значительно повысить эффективность и безопасность транспортной инфраструктуры», — добавил глава региона.