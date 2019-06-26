Тула, 26 июня 2019, 23:38 — REGNUM
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в перспективе позволит значительно повысить эффективность и безопасность транспортной инфраструктуры. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, заявил губернатор Алексей Дюмин по итогам заседания Госсовета РФ, которое 26 июня провел президент Владимир Путин. Темой заседания стало развитие сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения.