Псков, , 08:29 — REGNUM

Псковское областное собрание депутатов намерено обратиться к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой об увеличении субсидии из федерального бюджета на предоставление жилья детям-сиротам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, обратиться в правительство от лица органа законодательной власти псковских депутатов попросил глава региона Михаил Ведерников.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Планируется, что текст обращения будет рассмотрен на ближайшей сессии облсобрания 4 июля.

Очередь из детей-сирот, нуждающихся в жилье, в Псковской области насчитывает 2371 человека, при этом в 2019 году возможности областного бюджета и выделенной субсидии из федерального бюджета позволяют приобрести только 162 жилых помещения.

«Ежегодно в нашем регионе более 200 детей-сирот достигают возраста 18 лет, и им должно быть предоставлено благоустроенное жилое помещение. Количество очередников с каждым годом увеличивается, время ожидания квартиры возрастает. Для стабилизации ситуации необходимо ежегодно обеспечивать жильём не менее 250 человек», — отмечается в обращении.

В тексте отмечено, что для обеспечения такого количества детей-сирот жильём в 2020 году потребуется 288 млн 123 тыс. рублей — такие средства в бюджете региона без финансовой поддержки не найти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, потребность в средствах на покупку квартир для детей-сирот в Псковской области оценивается в сумму около 2 млрд рублей. Проблему недостаточного финансирования на эти цели поднимала прокуратура региона.