Саранск, , 22:23 — REGNUM

МП «Госэлеткротранс» Саранска погасило задолженность в размере 11,78 млн рублей в отношении ООО «Вена» за поставку дизельного топлива. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Контракт между компаниями был заключен в апреле 2018 года и предполагал поставку дизельного топлива на 60 млн рублей. В сентябре ООО поставило топливо в контрактных объемах. При этом директор «Горэлектротранса» оплатил топливо лишь частично, в связи с чем образовалась задолженность в 11,78 млн рублей.

По требованию прокуратуры после проверки задолженность была погашена полностью, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

«По постановлению прокурора Пролетарского района Саранска директор предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ («Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд») в виде штрафа», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ООО «Вега» (Нижний Новгород) требовало признать МП Саранска несостоятельным (банкротом), подав заявление 23 апреля 2019 года. Сумма исковых требований составляла 15,594 млн рублей и пени в размере 287,1 тыс. рублей по договору о поставке дизельного топлива транспортному предприятию.

В ходе судебного заседания представитель должника заявила, что частично долги погашены, задолженность по основному долгу отсутствует. По состоянию на 16 мая имеется задолженность по финансовым санкциям в размере 1,119 млн рублей. Заявление о признании «Горэлектротранса» банкротом было отклонено, разбирательство остановлено.

При этом в апреле 2019 года в отношении сотрудников транспортного предприятия была погашена задолженность по зарплате в размере 10,7 млн рублей.

Согласно информации, опубликованной на портале «Горэлектротранса», саранское предприятие обслуживает 28 маршрутов, из них 14 автобусных и 14 троллейбусных. Ежедневно на линию выпускаются 85 автобусов и 90 троллейбусов, количество перевозимых пассажиров ежедневно составляет около 140 тыс. человек.