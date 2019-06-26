Киров, , 21:30 — REGNUM

Вопрос перепрофилирования объекта по уничтожению химического оружия (УХО) «Марадыковский» в производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I—II классов опасности обсудили на заседании комиссии по экологии Общественной палаты Кировской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Планируемый комплекс даст региону рабочие места и поступление налогов, отметил глава отдела специальных мероприятий министерства энергетики и ЖКХ Александр Денисенко.

«Применяемые технологии станут понятны, когда будет готово техническое задание и проектная документация. Пока техзадания и проекта нет, так как с момента подписания постановления прошло очень мало времени, мы находимся лишь на начальном этапе. Ожидается, что в 2019 году «РосРАО» будет заниматься обработкой исходных данных для проектной документации», — добавил он.

Глава посёлка Мирный Ирина Смердова сообщила, что население относится к строительству комплекса спокойно и с пониманием.

«В Мирном достаточно тихо, люди спокойно относятся к тому, что будет создан новый объект. Все хотят стабильной работы», — пояснила она.

Однако, по мнению Смердовой, если возникают опасения, то они связаны с отсутствием конкретной информации о новом предприятии.

«Люди не знают, какие отходы будут перерабатываться, как они будут уничтожаться и доставляться. Эти вопросы необходимо обсуждать с населением», — сказал глава сельского поселения.

Она полагает, что люди, которые в настоящее время работают на объекте УХО, будут готовы перейти на другое предприятие.

«Сейчас на объекте работают порядка 300 человек из Котельничского района. Нужно учесть желание людей работать на новом объекте и по возможности их трудоустроить», — считает Смердова. Она добавила, что с «РосРАО» — застройщиком — необходимо обсуждать вопрос социальной поддержки территории.

Согласно планам строительства, в 2019 году начнется только проектирование комплекса, в 2020 году будет прохождение всех согласительных процедур и общественные слушания.

На самом деле, не все жители как посёлка Мирный, так и Кировской области в целом с пониманием относятся к строительству комплекса. Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 30 июня в Кирове намечен уже второй митинг против строительства комплекса переработки опасных отходов. Митинг пройдет в сквере у памятника Степану Халтурину. Активист, подавший заявку на проведение протестной акции в мэрию, ожидает, что в ней примут участие около 2 тыс. человек.

В то же время с конца мая активисты организовали сбор подписей против строительства комплекса в посёлке Мирный, называя проект «полигоном смерти».

Авторы призывают не допустить создания комплекса, отмечая, что в перечень опасных отходов входят плутоний и полоний. Предлагается принять закон Кировской области о запрете ввоза радиоактивных отходов, по судьбе объекта «Марадыковский» провести областной референдум.

До настоящего времени петицию подписали более 54 тыс. человек.

Причём жители Удмуртии, где в городе Камбарка также планируется строительство комплекса на базе объекта УХО, митинговали в минувшие выходные. На митинг приехали не только жители городов региона — Ижевска, Воткинска и Сарапула, но и жители Нижнекамска (Татария), Нефтекамска (Башкирия) и Чайковского (Пермский край).